Política “Coloquei meu nome à disposição”, afirma Vanderlan Cardoso Para o pepista, o desafio comum a José Eliton, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela é justamente mostrar quem é a renovação que o eleitor goiano busca

Responsável pelas articulações do PP visando as eleições de outubro desde que chegou ao partido, em abril, o empresário Vanderlan Cardoso afirma que, seguindo orientações do ministro das Cidades e presidente da legenda no Estado, Alexandre Baldy, a sigla segue aberta às conversas até as convenções. Vanderlan também diz que seu nome não será imposto nas negociações, mas...