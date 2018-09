Política Collor alega falta de unidade e desiste da corrida ao governo de Alagoas Ex-presidente alega falta de grupo político para disputar a eleição; no Estado, Renan Filho (MDB) lidera as pesquisas de intenção de voto

O senador Fernando Collor de Mello (PTC) desistiu nesta sexta-feira (14), da corrida ao governo de Alagoas. O ex-presidente alegou falta de unidade ao grupo político que indicou a candidatura dele. Na mais recente pesquisa do Ibope, datada de agosto, ele aparecia com 22%, atrás do atual governador, Renan Filho (MDB), que tinha 46%. Em vídeo publicado no Instagram, Collor...