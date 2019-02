Política 'Coitado do Lula, infelizmente não soube distinguir o público do privado' afirma Mourão Nesta quarta-feira, a juíza federal Gabriela Hardt, da Operação Lava Jato, condenou o ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou na noite desta quarta-feira (6) que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia por corrupção e lavagem de dinheiro é "triste". "Coitado do Lula. Infelizmente não soube distinguir o público do privado. É triste", disse Mourão ao ser questionado sobre o caso. O ex-presidente e...