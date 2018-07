Política CNJ tem seis representações contra Favreto e uma contra Moro Conselho Nacional de Justiça recebeu pedidos de providências disciplinares contra o desembargador Rogério Favreto, que mandou soltar ex-presidente Lula, e o juiz da Lava Jato, que não soltou

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu seis representações contra o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), até a manhã desta segunda-feira, 9. Todas elas pedem apuração sobre possível infração disciplinar do magistrado ao aceitar habeas corpus a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação L...