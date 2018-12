Política CNJ prevê auxílio-moradia de até R$ 4,3 mil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve aprovar hoje a retomada do pagamento do auxílio-moradia aos magistrados no valor de até R$ 4.377,73, com previsão de reajuste anual do benefício. A proposta de resolução, antecipada na tarde de ontem pelo portal do O Estado de S. Paulo, será votada para regulamentar o pagamento depois da revogação do auxílio, no mês passado, em...