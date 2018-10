Política CNJ mantém afastado juiz goiano acusado de tentar tumultuar eleições AGU demonstrou que o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Juizado Especial Cível de Formosa, pretendia notificar o Exército para que recolhesse urnas eletrônicas no dia das eleições

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou hoje (9), por unanimidade, uma liminar (decisão provisória) proferida pelo corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, que afastou de suas funções o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Juizado Especial Cível de Formosa (GO), após reclamação disciplinar feita pela Advocacia-Geral da União (AGU). Veja ...