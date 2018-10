Política Cláusula de desempenho barra sete candidatos do PSL e um do Novo Partido de Bolsonaro poderia somar 59 deputados na próxima legislatura

A bancada do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, seria maior se não estivesse em vigor a regra que exige uma votação mínima para eleição de deputado federal. Segundo levantamento publicado no portal da Câmara dos Deputados, a cláusula de desempenho individual barrou oito candidatos a deputado federal, sendo sete do PSL e um do Novo. A regra, que passou...