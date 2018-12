Política Cirurgia de Bolsonaro é confirmada para o dia 28 de janeiro Mais cedo, Bolsonaro esteve no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, para uma consulta de rotina, que durou cerca de um hora

O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, do Hospital Israelita Albert Einstein, afirmou hoje (13) à reportagem da Agência Brasil que a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi remarcada para o dia 28 de janeiro. Mais cedo, Bolsonaro esteve no hospital, na capital paulista, para uma consulta de r...