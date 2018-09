Política Ciro xinga e reforça ataque a Bolsonaro Em Goiânia, pedetista elevou críticas ao adversário do PSL e questionou FHC por proposta para “união”

Cumprindo agenda de campanha ontem em Goiânia, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, subiu o tom contra Jair Bolsonaro (PSL), a quem chamou de “nazista fdp”. A afirmação ocorreu quando o candidato já encerrava seu discurso aos apoiadores. Em cima de um trio elétrico, Ciro viu os seguranças retirarem um militante pró-Bolsonaro do local e ficarem c...