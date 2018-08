Política Ciro vive dilema em relação ao Nordeste Cenário ideal para pedetista seria dobrar intenções de voto e neutralizar transferência de Lula; campanha vai atacar PT na região

De cada 10 eleitores do presidenciável Ciro Gomes (PDT), 4 estão no Nordeste. Segundo os números da mais recente pesquisa Ibope, o pedetista tem 14% das intenções de voto na região (o que significa 42% dos votos dele). Com esses dados, nomes fortes da campanha do pedetista afirmam que o cenário ideal, ao menos para levá-lo ao segundo turno, seria a sua consolidação en...