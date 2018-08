Política Ciro: Por mais gratidão que tenham a Lula, ele está preso Questionado sobre a educação, o candidato do PDT destacou que uma de suas principais propostas é o ensino integral em 50% das escolas

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, disse há pouco que "por mais gratidão que o povo tenha a Lula, ele está preso e condenado", em referência à liderança que o candidato do PT, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem nas pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano. Sobre o foco do PT em manter Lula como candidato mesmo nas condições e...