Política Ciro nega negociação com PP e DEM Pedetista diz que informação de que líderes ficaram melindrados com suas declarações são “fofocas” de pré-campanha

O pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, negou ontem que esteja negociando alianças com DEM e PP e classificou como “fofoca” a informação de que líderes dos dois partidos ficaram melindrados com o pedetista depois que ele afirmou, na sexta-feira (8) que só faria alianças com DEM e PP após firmar acordo com PCdoB e PSB.“Nesse instante (da pré-campanha eleitora...