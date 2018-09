Política Ciro: não quero chegar à Presidência 'dependendo do PT em nenhuma circunstância' Candidato esteve em ato de campanha em São Paulo.

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, renovou na tarde desta sexta-feira (28) os ataques ao PT. Segundo o pedetista, ele não deseja chegar à Presidência "dependendo do PT em nenhuma circunstância". "A cúpula do PT só sabe apoiar a si própria", afirmou, em ato com mulheres no comitê de campanha em São Paulo. O tom beligerante contra o partido do candidato F...