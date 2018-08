Política Ciro lança diretrizes de governo Parte da inspiração do programa vem do exterior e busca elevar o Brasil ao IDH de Portugal em um prazo de 15 anos

O PDT divulgou ontem as diretrizes do programa de governo da coligação “Brasil Soberano”, do candidato da sigla à Presidência da República, Ciro Gomes. O documento de 62 páginas, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detalha as propostas para alcançar uma “estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil”, em caso de o ex-ministro ser eleito.Para retomar o cresc...