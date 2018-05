Política Ciro: Judiciário e Ministério Público querem governar 'no lugar de todo mundo' Em seguida, o pré- candidato à Presidência da República, defendeu que o Brasil precisa "se livrar" da medida que impôs um teto para os gastos públicos, a emenda constitucional 95, aprovada pelo governo Michel Temer

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, defendeu nesta terça-feira, 22, que há uma "invasão intolerável" entre os poderes no Brasil e que é preciso "colocar um fim" nesta prática. Segundo ele, o Ministério Público e o Judiciário querem governar "no lugar de todo mundo" e é necessário "deslocar" o eixo do poder político no País para o controle d...