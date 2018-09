Política Ciro Gomes recebe alta e vai a debate presidencial Candidato do PDT ao Palácio do Planalto passou a noite internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetido a um procedimento de cauterização de vasos na próstata

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) recebeu alta na tarde desta quarta-feira, 26, e vai participar do debate presidencial realizado pelo SBT/Folha/UOL às 18h. Antes de entrar no carro, Ciro falou brevemente com a imprensa na frente do Hospital Sírio-Libanês. "Problema de 'velhura'", disse o candidato em tom jocoso, sobre a ocorrência médica que o ...