Política Ciro Gomes diz que PT e PSB degolam candidaturas por 'acordão' Em evento do diretório estadual do PDT no Rio, Ciro criticou o movimento da executiva nacional do PT de tirar a candidatura de Marília ao governo de Pernambuco

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse nesta sexta-feira, 3, que partidos "degolam" candidaturas rebeldes a favor de "acordões". Ele citou os casos da vereadora Marília Arraes (PT-PE) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB-MG). Em evento do diretório estadual do PDT no Rio, Ciro criticou o movimento da executiva nacional do PT de tirar...