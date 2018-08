Política Ciro Gomes divulga em site cartilha sobre SPC dada a Bonner no JN O material ressalta um dos principais objetivos da campanha do pedetista: impulsionar a recuperação econômica destravando a via do consumo das famílias

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, divulgou no final da noite desta segunda-feira, 27, o manual do programa 'Nome Limpo', que pretende estimular a renegociação de dívidas de pessoas físicas. A cartilha, disponível no site da campanha, foi 'dada' horas antes de presente ao apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, durante a sabatina do pedetista. Depois...