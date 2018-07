Política Ciro Gomes é oficializado pelo PDT como candidato à Presidência Em seu discurso durante a Convenção Nacional da sigla, o pedetista pregou rigor no ajuste fiscal, criticou o mercado financeiro, mas admitiu que cometeu erros

O PDT oficializou, nesta sexta-feira (20), a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República nas eleições 2018 na sede do partido em Brasília. Diante da militância e sem a presença de dirigentes de outros partidos, Ciro não improvisou no discurso e continuou mandando sinais ao Centrão - pregando o rigor no ajuste fiscal, mudanças na segurança p...