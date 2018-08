Política Ciro e Marina tentam romper isolamento Candidaturas da Rede e do PDT ainda tentam alianças para disputa ao Planalto, mas negociações com partidos preferenciais esbarram na tendência de neutralidade das siglas

Às vésperas do prazo final para a realização das convenções partidárias, as candidaturas de Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) ainda tentam evitar o isolamento na disputa presidencial, mas as negociações com PV e PSB, respectivamente, esbarram na tendência de neutralidade das siglas. Sem aliança com outros partidos, Ciro e Marina podem ser obrigados a optar por cha...