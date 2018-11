Política Ciro e Marina se reúnem para discutir oposição a Bolsonaro O encontro aconteceu nesta quarta-feira (7) e foi registrado por Marina em suas redes sociais

Candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial, Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) se reuniram em Brasília nesta quarta-feira, 7, para discutir estratégias de oposição ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). O encontro foi registrado por Marina, líder do partido Rede Sustentabilidade, em suas redes sociais. "Trocamos ideias sobr...