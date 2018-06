Política Ciro e Maia se encontram, mas não fecham decisão sobre aliança Presidente da Câmara deve anunciar a desistência da candidatura ao Palácio do Planalto nas próximas semanas

O pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, se reuniu na noite desta terça-feira (19), em Brasília, com representantes dos principais partidos do chamado "Centrão". O grupo, que tem como expoente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda procura um nome para apoiar nas eleições. Maia deve anunciar a desistência da candidatura ao Palácio do Planalto...