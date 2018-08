Política Ciro diz que projeto para limpar nome prevê dívida de R$ 1,4 mil por família A medida que propõe "limpar o nome" dos brasileiros tem sido alvo de críticas por parte de candidatos opositores

O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou calcular em cerca de R$ 1,4 mil a dívida por família que poderia participar de seu projeto de "limpar o nome" dos brasileiros no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), medida que tem chamado atenção entre suas propostas. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, o candidato r...