Política Ciro diz priorizar PSB por partido não ter candidato e acena a Maia "É velho amigo, não acho que haveria dificuldade em estabelecer entendimento", disse o presidenciável pelo PDT sobre a relação com o presidente da Câmara

Em meio a rumores de que negocia uma aliança com partidos de centro como o PP e o DEM para as eleições deste ano, o pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, declarou nesta terça-feira, 12, que a prioridade dada ao PSB na discussão de uma coligação se dá "pelo simples fato de o partido não ter candidato" e que é preciso respeitar as legendas com pré-candidaturas l...