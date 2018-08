Política Ciro contradiz Kátia Abreu e diz ser contra reforma trabalhista Senadora disse que era um "mito" que Ciro Gomes seja contrário à reforma trabalhista

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, contradisse a candidata a vice, Kátia Abreu, e afirmou que ambos são contrários à reforma trabalhista. "O que ela quis dizer é que vamos revogá-la (a reforma)", afirmou, em evento nesta terça-feira, 21, em Guarulhos, com candidatos a deputado do PDT e com o postulante ao governo paulista do partido, Marcelo Cândido. "Isso (...