Política Cinco conselheiros da Ceasa já renunciaram Conforme recomendação do MP-GO, membros do Conselho informaram o governo no dia 17

A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) informou, em ofício, que os cinco membros do Conselho de Administração do órgão que foram alvos de representação por parte do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já oficializaram suas renúncias ao governador José Eliton (PSDB). Em matéria publicada pelo POPULAR no sábado (20), eles ainda eram listados como parte do c...