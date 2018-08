Política Cinco candidaturas a presidente foram registradas até hoje no TSE Partidos têm até esta quarta-feira (15) para protocolar nomes e coligações

Cinco partidos registraram até hoje candidaturas à Presidência da República. Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o último a pedir registro foi o candidato do PDT, Ciro Gomes, cuja chapa é composta pela senadora Kátia Abreu (PDT-TO) como vice. O PDT disputará a eleição com apoio do Avante. Esta será a terceira eleição presidencial que Ci...