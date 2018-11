Política Cientistas políticos acreditam em possível amadurecimento do eleitor

O cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB) David Fleischer diz acreditar no amadurecimento da população brasileira em relação à política eleitoral e que, por isso, haverá aproximação dos eleitores com seus representados eleitos no pleito deste ano. Isso, segundo ele, se dará por meio da internet, sobretudo pelas redes sociais. “A internet foi extrem...