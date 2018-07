Política Cidadão e servidor reclamam de expediente de 2h30 Período de funcionamento das repartições estaduais, das 8 às 10h30, gerou reclamações; servidores compareceram, tanto no Estado como em prefeituras

A movimentação de servidores públicos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira foi normal na manhã de ontem mesmo com jornada reduzida por causa do jogo da Seleção Brasileira contra o México. O expediente começou às 8 horas e terminou às 10h30. A mudança no horário foi determinada por meio do Decreto nº 9.255, assinado pelo governador José Eliton (PSDB).Cristina Câmara, 34 ...