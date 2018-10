Política Cid Gomes diz que parte do PT já deu como perdido o segundo turno Para senador eleito pelo PDT, 'companheirada' petista só pensa em garantir hegemonia na oposição em futuro governo Bolsonaro

O senador eleito Cid Gomes (PDT-CE) disse nesta terça-feira (16), ao Estadão/Broadcast, que parte do PT já deu por perdida a disputa presidencial no segundo turno das eleições 2018 e está "se lixando" para o presidenciável Fernando Haddad. Na visão do irmão de Ciro Gomes (PDT), a "companheirada" só está pensando em garantir a...