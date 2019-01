Política Cid Gomes articula 'novo Centrão' com possibilidade de unir 50 parlamentares 12 partidos são abordados pelo senador do PDT para compor maioria; o novo 'Centrão' do Senado pode apresentar candidato para a presidência da Casa

Com o discurso de maior "independência" em relação ao governo de Jair Bolsonaro, o senador Cid Gomes (PDT) trabalha para formar um grande grupo de partidos no Senado, nos moldes do que foi o Centrão na Câmara. Sua intenção é juntar 12 partidos e uma maioria de 50 senadores em um único bloco ainda antes da eleição interna, em 1º de fevereiro. A ideia é aproveitar a força d...