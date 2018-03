China põe fim a limite de mandato presidencial

Os legisladores chineses acabaram formalmente com os limites do mandato para a presidência de Xi Jinping, abrindo caminho para um governo sem mandato definido do atual líder do país.Dos 2.964 delegados que votaram sobre a matéria no Congresso Nacional do Povo ontem, 2.958 se declararam a favor de revogar um limite de 10 anos para mandatos presidenciais, juntamente com uma ...