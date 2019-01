Política “Cheira muito mal”, diz Kim Kataguiri

O deputado federal eleito Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos líderes do MBL, afirmou ontem que “o pedido de Flávio Bolsonaro cheira muito mal”. “Entrar com pedido para ser investigado em foro especial é, no mínimo, suspeito”, escreveu em seu perfil no Twitter, depois da decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que paralisou as investigações do caso.O ver...