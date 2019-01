Política Chefe da Funai vai analisar projeto do qual foi consultor Franklimberg de Freitas volta à presidência da fundação do índio após atuar em defesa de licenciamento de mineradora de ouro no rio Xingu

De volta à presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai), o general da reserva Franklimberg Ribeiro de Freitas deverá se posicionar sobre um dos maiores projetos de mineração do País. Após chefiar a fundação entre maio de 2017 e abril de 2018, Franklimberg atuou durante todo o segundo semestre do ano passado como conselheiro consultivo para assuntos indígenas, comunitários e...