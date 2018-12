Política Chapa dos 11 lança Paulinho Graus (PDT) para presidência da Câmara Completam a chapa, Tiãozinho, Sargento Novandir (Pode), Juarez Lopes (PRTB), Kleybe Morais (DC), Carlin Café (PPS) e Oséias Varão (PSB)

Paulinho Graus (PDT) será o nome a disputar a presidência da Câmara Municipal contra Romário Policarpo (Pros). Paulinho integra o grupo do presidente da Câmara Municipal, Andrey Azeredo (MDB) e do líder do prefeito Iris Rezende (MDB), Tiãozinho Porto (Pros). Completam a chapa, na primeira e vice-presidências, Tiãozinho e Sargento Novandir (Pode); e, nas secretarias, Juarez...