Política Chance de PGR derrubar absolvição de Gleisi é mínima, avaliam advogados Também foram absolvidos o marido de Gleisi, ex-ministro Paulo Bernardo, e um empresário

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de absolver a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, na Operação Lava Jato, dificilmente será modificada. É o que afirmam advogados ao analisarem os recursos possíveis ainda no âmbito da Corte. Nesta terça-feira, 19, os ministros da Segunda Turma do Supremo absolveram Gleisi das acusações de corrupção e...