Política 'Chamaram nossos apoiadores de nazistas e vai ficar por isso mesmo?', diz Bolsonaro Presidenciável do PSL atacou o PT e condenou ataques a apoiadores acusados por jovem. Polícia viu indícios de autolesão

Após tomar conhecimento de que a conclusão do inquérito sobre cortes em forma de suástica no corpo de uma jovem que havia afirmado ter sido atacada na rua, há duas semanas, em Porto Alegre, tem indícios de “autolesão”, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), partiu para o ataque contra o PT em suas redes sociais no fi...