Política CGU cria secretaria contra a corrupção

A Controladoria-Geral da União (CGU), que manteve o status de ministério no governo Bolsonaro, passará a contar com uma nova estrutura administrativa. O Diário Oficial da União publicou, em edição extra o Decreto nº 9 681, que traz as alterações regimentais e define o quadro de funções comissionadas da pasta. O decreto prevê a criação de uma secretaria, que ficará resp...