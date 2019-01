Política Cesare Battisti chega à Italia depois de quase 40 anos foragido da Justiça Condenado por 4 assassinatos retorna ao seu país para cumprir prisão perpétua

Após quase quatro décadas de fugas, Cesare Battisti chegou à Itália por volta das 11h40 (8h40, no horário de Brasília) desta segunda-feira, 14. A aeronave, que partiu no início da noite de ontem de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pousou no Aeroporto de Ciampino, em Roma, onde era aguardada pelo ministros Matteo Salvini, do Interior; e Alfonso Bonafede, da Justiça. O italia...