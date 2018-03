Cesar Maia não participa do lançamento da pré-candidatura do filho

Sem esconder as ressalvas que faz à pré-candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o pai do presidente da Câmara, Cesar Maia, não participou do lançamento do nome do filho à disputa presidencial realizado nesta quinta-feira, 8, em Brasília.



Ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Cesar Maia, que é vereador pelo Rio, disse que estava "febril" e "com pressão baixa" e, por isso, decidiu ficar na capital fluminense.



"Hoje (quinta) forcei um pouco, fui ao plenário (da Câmara de Vereadores do Rio) falar das escolhas do Rodrigo e de ACM Neto (novo presidente do DEM). Tentei ler o manifesto apresentado pelo DEM em Brasília. Não consegui ler até o final. Sentei um pouco e em seguida pedi do microfone autorização da Mesa para me ausentar", disse o vereador, por e-mail.



Em uma entrevista na semana passada, Cesar Maia disse não acreditar na viabilidade da candidatura do filho e apostar numa vitória do tucano Geraldo Alckmin na disputa.



Após o episódio, Maia minimizou as declarações do pai e disse que não tinha como ficar bravo com ele "por mais de um dia". Para tentar afastar a desconfiança em torno da viabilidade do seu nome, no entanto, o presidente da Câmara aumentou o tom contra o PSDB, um parceiro histórico do DEM, e disse que, por ora, não está em discussão apoiar Alckmin.



Em seu discurso nesta quinta, Maia citou o pai e enalteceu a experiência dele, que já foi prefeito do Rio e deve disputar o governo do Estado este ano.