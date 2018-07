Política Centrão indica apoio a Ciro Em evento com Geraldo Alckmin, presidentes dos partidos que compõem bloco mostram preocupação com pesquisas e indicam estar mais propensos a apoiar nome do PDT

Sob o argumento de que o desgaste do PSDB após a Lava Jato atrapalha as alianças, dirigentes do Centrão - hoje rebatizado de blocão - indicaram ao pré-candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, que estão mais propensos a apoiar Ciro Gomes (PDT). Mesmo assim, não bateram o martelo sobre o aval a nenhum concorrente e ainda há divisões no grupo, principalmente na seara do DEM...