Política Centrão cobra mais espaço Bloco formado por DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB quer indicar o nome do coordenador da campanha e argumenta que comando não pode ser “exclusivamente tucano”

Após acertar na semana passada o apoio ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa presidencial, os dirigentes do Centrão reivindicam agora uma participação efetiva na coordenação de campanha e na elaboração do futuro programa de governo do tucano. O bloco partidário, formado por DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB, pretende indicar o nome do coordenador de campanha e d...