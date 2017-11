Celulares da Câmara de Ipameri sob investigação

Na vitrine de uma loja de celulares no centro de Ipameri (Região Sudeste do Estado), um aparelho LG K10, ao preço de 850 reais, chamou atenção de alguns clientes. É que a caixa exposta atrás do aparelho continha o nome “Alisson” escrito a caneta. Cidade pequena, de 26 mil habitantes, um bochicho aqui, outro ali, e logo se fez a associação com o vereador Alisson Rosa (P...