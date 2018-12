Política Celmar Rech toma posse como presidente do Tribunal de Contas

O conselheiro Celmar Rech foi empossado ontem presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) para o biênio 2019-2020. Além dele, completam a nova Mesa Diretora Saulo Mesquita, na vice-presidência, e Helder Valin, na Corregedoria-Geral.Celmar defendeu, em discurso, que a administração do Estado seja “competente e eficaz” e que os relatórios fiscais “mostr...