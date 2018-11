Política CCJ vota contra veto do prefeito a aposentadoria especial para coveiros Relatório aprovado pela comissão pede manutenção de trecho acrescentado à Reforma do IPSM durante tramitação na Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (21) relatório favorável à derrubada do veto do prefeito Iris Rezende (MDB) a trecho da Lei Complementar 04/2018 que dispõe sobre a reestruturação do regime previdenciário dos servidores públicos do município. O prefeito quer suprimir do texto o artigo 170 que co...