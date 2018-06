Política CCJ deve aprovar novas regras para procuradores

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia deve votar amanhã o projeto de lei que regulamenta a carreira de procurador do município com duas emendas. A primeira, de autoria de Vinicius Cirqueira (Pros), estabelece que os procuradores estarão lotados na Procuradoria Geral do Município, mas poderão prestar serviços em outros órgãos e entida...