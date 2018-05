Política CCJ arquiva projeto de reforma da previdência dos servidores públicos de Goiânia Para a relatora do projeto, a vereadora Priscila Tejota, a matéria fere a Lei Orgânica do Município

Por quatro votos a dois, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia arquivou, nesta quarta-feira (23), o projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura de Goiânia que determinava a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais. De acordo com a vereadora Priscila Tejota (PSD), relatora do pro...