Política CCJ aprova relatório pela derrubada de veto de Iris a projeto sobre IPTU Vereadora Cristina Lopes (PSDB), que relatou a matéria, afirmou que manutenção de deflatores garante que o contribuinte possa pagar imposto integralmente

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal aprovou, nesta segunda-feira (14), relatório pela rejeição integral do veto do prefeito Iris Rezende (MDB) a projeto que impedia a Prefeitura de cobrar a planta cheia no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de contribuintes que fizerem a atualização cadastral de seus imóveis. A opção pela d...