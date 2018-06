Política CCJ aprova regulamentação da carreira de procuradores em Goiânia Projeto passou sem emenda que obrigava que o procurador-geral fosse escolhido entre os funcionários de carreira do município

Após receber emenda do vereador Vinicius Cirqueira (Pros) e voltar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara (CCJ), o projeto de lei que institui a carreira dos procuradores no município foi aprovado em sessão extraordinária do colegiado nesta terça-feira (26). Com a proposta do parlamentar do Pros, os procuradores, embora lotados na Procuradoria-Geral d...