Política CCJ aprova projeto sobre procuradores Lei que regulamenta a atividade avançou sem a emenda que obrigava que procurador-geral fosse escolhido entre servidores de carreira

A proposta de regulamentação da carreira dos procuradores do município foi aprovada ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal, com emenda do vereador Vinicius Cirqueira (PROS) que autoriza que os profissionais prestem serviços para outros órgãos e entidades da administração.A CCJ rejeitou, contudo, outra emenda, de autoria de Lucas ...